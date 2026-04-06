Почему нельзя откладывать лечение катаракты: мнение офтальмолога клиники «Санталь»

По данным Минздрава, число пациентов с катарактой в России достигает 2 млн, а общая заболеваемость составляет почти 1,7 тыс. случаев на 100 тыс. населения.

Катаракта представляет собой помутнение хрусталика глаза, которое приводит к снижению зрения. Многие, узнав о своем диагнозе, откладывают хирургическое вмешательство на длительное время, иногда на месяцы или даже годы. По словам офтальмолога-микрохирурга клиники «Санталь» Михаила Александровича Янкового, затягивание с лечением этого заболевания увеличивает риск послеоперационных осложнений и может привести к развитию глаукомы с полной потерей зрения. Сегодня, по словам врача, современные технологии позволяют проводить операцию за 10–15 минут с восстановлением зрения через несколько дней.

Не игнорировать симптомы

Катаракта развивается постепенно: на ранних стадиях пациенты отмечают легкое затуманивание, сложности при чтении и снижение яркости цветов. Со временем очки перестают помогать, зрение становится более размытым, свет и блики раздражают глаза, особенно на ярком солнце, а контуры предметов и людей теряют четкость. Катаракта не проходит самостоятельно и при отсутствии лечения может привести к полной слепоте.

Не запустить болезнь

Михаил Александрович Янковой отмечает, что операция по удалению катаракты считается безопасным способом восстановления зрения при условии, что заболевание не запущено. Когда катаракта становится «перезрелой», хрусталик уплотняется, набухает и может повредить структуры глаза. Такой хрусталик усложняет установку искусственной линзы во время операции, что увеличивает риск послеоперационных осложнений и период восстановления.

Сохранить качество жизни

Катаракта значительно снижает качество жизни пациентов. Привычные занятия — чтение, рукоделие, просмотр телевизора — становятся затруднительными или невозможными. Вождение автомобиля превращается в потенциальную опасность, возрастает риск падений и травм. Страх выходить на улицу и неуверенность в незнакомых местах могут привести к социальной изоляции. Ухудшение зрения негативно сказывается на профессиональной деятельности, снижая работоспособность и ограничивая возможности карьерного роста.

Предотвратить риск развития глаукомы

Запущенная катаракта увеличивает риск повышенного внутриглазного давления и развития глаукомы — заболевания, которое повреждает зрительный нерв. Если глаукому не диагностировать вовремя, зрение теряется безвозвратно.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

