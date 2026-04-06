«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о работе российских частных компаний и задачах нацпроекта «Космос».

С самого начала освоения космос был «делом государственным», однако ситуация в отрасли меняется, и все большее развитие получают частные космические компании. Делая ставку на серийность, гибкость и экономическую эффективность, бизнес быстрее внедряет новые технологии, что позволяет осваивать коммерчески перспективные ниши — от низкоорбитального широкополосного интернета до спутникового интернета вещей. По планам до 2030 года отечественные частные компании запустят более 750 собственных космических аппаратов, а 90% всей гражданской орбитальной группировки России будут составлять именно коммерческие спутники. Это особенно важно для навигации, связи, мониторинга климата и экологии.

Российские частные компании уже доказывают, что могут работать быстро и эффективно. Например, один из лидеров по созданию малых космических аппаратов — группа компаний «СПУТНИКС» (входит в АФК «Система»). У нее самая крупная частная орбитальная группировкой в стране. В планах на этот год — запуск нескольких спутников, в том числе по нацпроекту «Космос», рассказал “Ъ FM” Генеральный директор группы компаний «СПУТНИКС» Николай Пожидаев:

«На орбиту выведено более 100 космических аппаратов как для самой компании, так и для коммерческих заказчиков, включая иностранные компании. Собственная орбитальная группировка включает спутники высокого разрешения "Зоркий-2M", оснащенные мультиспектральными камерами с разрешением 2,5 Мп для высокоточной съемки. На базе этих данных мы формируем специализированные сервисы, востребованные в ключевых отраслях экономики: налоговой сфере, недвижимости, сельском лесном хозяйстве, экологическом мониторинге и других направлениях. Параллельно на орбите функционируют десятки спутников АИС, обеспечивающих круглосуточный мониторинг позиций судов в мировом глобальном океане. В рамках национального проекта "Космос" в текущем году мы планируем запуск космического аппарата сверхвысокого разрешения "Киноспутник", который будет вести съемку с детализацией до 0,8 Мп. Данные с этого аппарата предназначены для решения задач контроля инфраструктуры и мониторинга строительства и многих других».