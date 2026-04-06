Власти Орла направят 35 млрд рублей на развитие образования

Мэрия Орла утвердила программу по развитию системы образования в облцентре до 2029 года. Всего на ее реализацию планируется направить 35,2 млрд руб. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте администрации.

Программа будет реализована поэтапно. Большая часть выделенных средств поступит из облбюджета — 22,5 млрд руб. Только в 2026 году на развитие образования в Орле в рамках программы направят 7,3 млрд руб., из них 4,5 млрд руб. — из облбюджета.

В ходе программы планируется построить новые школы и расширить уже существующие, а также «укрепить материально-техническую базу и ресурсное обеспечение» образовательной системы в городе. В тексте документа говорится, что власти хотят повысить доступность образования и эффективность расходов городского бюджета.

По данным мэрии, в городе дошкольное образование получают 14,8 тыс. детей. Ежегодно это количество уменьшается на 3%. За три года число детей в детсадах и яслях Орла сократилось на 28%. При этом с 2021 года в облцентре были построены три новых детских сада на 265 мест в совокупности. В 43 орловских школах учатся 36,9 тыс. человек, число учеников выросло за три года на 3,2% (2 тыс. детей). Также в облцентре обучаются 405 детей с инвалидностью и 1,9 тыс. человек с нарушениями здоровья.

Егор Якимов