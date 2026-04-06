Проект по строительству ЦОД в Екатеринбурге прошел общественные обсуждения

В Екатеринбурге прошли обсуждения, связанные со строительством центра обработки данных (ЦОД), который анонсировал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Согласно данным сайта городской администрации, на обсуждения выносили вопрос о предоставлении разрешения на использование земельного участка для «связи».

Как указано в документах, ЦОД появится недалеко от пересечения улиц Бажова и Народной Воли. Сейчас на проектируемом участке находятся двухэтажное административное здание и тепловой дизельный пункт. Их планируют снести. Как сообщал Денис Паслер, ЦОД хотят построить к 2028 году, инвестиции в проект составят более 3 млрд руб.

Объект представляет собой шестиэтажное здание. На первом этаже будет находиться входная группа, зона ДГУ с топливохранилищем, зона трансформаторной подстанции, а также загрузки и выгрузки. На верхних этажах предусмотрены залы с оборудованием для хранения данных и помещениями обслуживающего персонала.

«В современных условиях цифровизации экономики и роста объема информации создание такого объекта станет важным шагом для развития региона. ЦОД представляет собой не только инфраструктурный элемент, но и ключевой фактор, способствующий развитию IT-отрасли, привлечению инвестиций»,— указано в документах.

Ранее сообщалось, что в центре обработки данных планируется разместить более 450 серверных стоек. Объект будет сертифицирован по классу Tier III.

Мария Игнатова