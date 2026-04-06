Федеральное признание: ЖК «Родные Просторы» от ГК ТОЧНО — триумфатор престижной премии ТОП ЖК 2026

Микрорайон «Родные Просторы» от девелопера ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) взял «серебро» престижной премии ТОП ЖК 2026.

Эксперты признали проект одним из лучших в России в номинации «масштабная застройка свободных территорий».

Профессиональные награды в девелопменте — ориентир для рынка. Они показывают, какие проекты соответствуют современным требованиям к жилью.

ТОП ЖК — авторитетная отраслевая премия в России. Ее задача — отметить лучшие девелоперские проекты и поддержать развитие рынка недвижимости.

В 2026 году за победу боролись 1,5 тысячи проектов от 701 застройщика со всей страны. Эксперты оценивали новостройки по 168 параметрам, разработанных Минстроем России и ДОМ.РФ: качество строительства, безопасность, инфраструктура, комфорт жителей и др.

Мкр. «Родные Просторы» — один из самых титулованных жилых комплексов ТОЧНО — подтвердил высокий уровень, получив «серебро» премии в федеральной номинации «Лучший проект в Российской Федерации, масштабная застройка свободных территорий».

«Родные Просторы» — это самодостаточный микрорайон, который уже сегодня живет полной жизнью. На 41 га строится 29 домов (9–24 этажей), 18 из них введены в эксплуатацию.

На территории работают современная школа и два детских сада, скоро откроется третий. Для прогулок и спорта — собственный парк 9 гектаров: дорожки для пробежек, площадки для йоги на свежем воздухе, тихие аллеи с удобными скамейками для чтения, места для выгула и тренировок собак. Открыт храм в честь Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла. Для заботы о здоровье и отдыха всей семьи строится детско-взрослая поликлиника и фитнес-центр с открытым бассейном и спа-зоной.

Микрорайон входит в агломерацию «Новый Краснодар»: сюда планируют перенести деловой и административный центр города — а значит, стоимость недвижимости будет расти. Близость к аэропорту и ключевым транспортным узлам гарантирует высокий спрос на аренду.

*В 2023 году Департамент строительства Краснодарского края признал школу в «Родных просторах» «Лучшим социальным объектом в Краснодарском крае»

