Иран заявил об ударе по десантному кораблю США с 5 тыс. военнослужащих на борту

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе по американскому десантному кораблю LHA-7. Заявление КСИР приводит Mehr. На борту пораженного судна находятся 5 тыс. моряков и пехотинцев, заявили в военном формировании.

КСИР ударил по судну во время 98-й волны ответных атак на операцию США и Израиля против Ирана. В заявлении отмечается, что иранская сторона ударила по LHA-7 с помощью ракет. Это вынудило американское судно отступить вглубь южной части Индийского океана.

Также во время атаки КСИР ударил по центру производства беспилотников в ОАЭ, а также по самолетам на базе Али ас-Салем в Кувейте. КСИР также отчитался об уничтожении израильского контейнеровоза SDN7. По нему ударили крылатыми ракетами. Были поражены стратегические центры израильской Хайфы, химические предприятия и заводы, а также позиции израильских армейских сил в Беэр-Шеве.