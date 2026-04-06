Адвокат нижегородского экс-главы администрации Кондрашова попросил его оправдать

Защита находящегося в розыске бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова просит его оправдать, считая, что все обвинение построено на противоречивых показаниях Мамуки Лосаберидзе, которые не согласуются со множеством документальных доказательств и показаний свидетелей. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-Приволжья» из зала Московского райсуда.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов

По словам адвоката Михаила Ошерова, вина в получении взятки не доказана, а версия о политическом заказе главы администрации со стороны Олега Сорокина, который в то время был главой города, так и не была исследована.

Как писал «Ъ-Приволжье», гособвинение запросило Олегу Кондрашову 13 лет лишения свободы и штраф 510 млн руб.

Бывшего чиновника обвинили в том, что вместе со своим замом Владимиром Приваловым в 2012–2013 годах он через посредников получил 17 млн руб. взятки за содействие представителю ООО «Континенталь» Мамуке Лосаберидзе в развитии похоронного бизнеса.

Иван Сергеев