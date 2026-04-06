Экс-главе администрации Нижнего Новгорода Кондрашову запросили 13 лет колонии

Гособвинение запросило бывшему главе администрации Нижнего Новгорода Олегу Кондрашову 13 лет лишения свободы, сообщил корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала Московского райсуда. Также прокурор просит назначить ему штраф в размере 510 млн руб., 10-летний запрет на занятие должностей на госслужбе и в органах МСУ. Помимо этого, с бывшего чиновника просят взыскать сумму взятки — 17 млн руб. за счет имущества, арестованного на 68 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», бывшего главу администрации обвинили в том, что вместе со своим заместителем Владимиром Приваловым в 2012–2013 годах он через посредников получил в общей сложности 17 млн руб. взятки за содействие представителю ООО «Континенталь» Мамуке Лосаберидзе в развитии похоронного бизнеса.

Подсудимый по-прежнему находится в международном розыске.

