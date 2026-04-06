Создать запас в Пафосе

Главным событием стартовой половины мужского кандидатского турнира, в котором определяется претендент на звание чемпиона мира, стало выступление молодого узбекского гроссмейстера Жавохира Синдарова. Синдаров, перед кипрским состязанием не выглядевший одним из его безусловных фаворитов в силу молодости и относительно скромного по сравнению с некоторыми оппонентами бэкграунда, показал именно фантастическую результативность. Победив в пяти партиях и еще в двух сделав ничьи, он уже по итогам первого круга создал такой запас прочности, что непонятно, как его можно разбазарить.

Жавохир Синдаров, кажется, сам не ожидал, что на кандидатском турнире будет абсолютно неудержим

Фото: FIDE

Выступление Жавохира Синдарова в завершившемся 5 апреля первом круге состязания в кипрском Пафосе, конечно, требовало осмысления. Ну, например, с помощью статистики, исторических сопоставлений.

Кандидатский турнир — очень особенное событие. Главный приз — дороже некуда: это право сыграть в матче за титул чемпиона мира с его обладателем, в данном случае — индийцем Гукешем Доммараджу. Состав — плотнее, чем на любом супертурнире, в восьмерке участников совсем случайных людей быть не может. То есть какое-то абсолютное доминирование в нем, по идее, невозможно, успех нужно выгрызать.

Но этот случай из общего ряда выпадает. В нынешнем формате — двукругового состязания для восьми игроков — кандидатский турнир проводится с 2013 года. Этот — восьмой по счету, в котором он применяется.

Чтобы понять, что совершил 20-летний Жавохир Синдаров, стоит посмотреть таблицу по итогам первых кругов семи предыдущих турниров. Лучшим результатом до сих пор был тот, что показал в 2022 году в Мадриде Ян Непомнящий.

В семи партиях россиянин набрал 5,5 очка. У остальных будущих победителей баллов было меньше. У Гукеша Доммарджу два года назад, скажем, всего четыре.

Жавохир Синдаров рекорд Непомнящего на Кипре побил. А эффект от его игры усилил контраст между ожиданиями и реальностью. Ян Непомнящий в мадридском турнире соревновался в фаворитском статусе: давно рядом с верхушкой рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE), имеет кучу разных достижений, в конце 2021-го рубился в Магнусом Карлсеном в чемпионском матче. Его убедительность никого тогда особенно не удивила. Но с Синдаровым случай совсем иной.

Про узбекского гроссмейстера все, конечно, догадывались, что он в неплохой форме. В ноябре прошлого года Синдаров выиграл Кубок мира, который как раз и принес ему путевку на Кипр. Затем, сделав себе подарок на 20-летие, прогремел успехом в партии против лидера мирового рейтинга Магнуса Карлсена в Freestyle Chess Grand Slam Finals: это был решающий турнир серии по так называемым шахматам Фишера, а в них норвежец практически неуязвим.

В январе уже этого года Синдаров финишировал вторым вслед за соотечественником Нодирбеком Абдусатторовым на престижном турнире в голландском Вейк-ан-Зее, шахматном Wimbledon, традиционном открывающем очередной сезон, не допустив ни единой осечки. И все-таки его имя, если и называли, перечисляя тех, в ком видят будущего претендента на титул, то, как правило, четвертым-пятым: не входит даже в топ-десятку рейтинга, маловато опыта, достижений. В этом смысле его точно превосходят американцы Хикару Накамура с Фабиано Каруаной, индиец Рамешбабу Прагнанандха.

Но, начав кандидатский турнир с непростого, из худшей позиции выигрыша у россиянина Андрея Есипенко, который, впервые забравшись на такой уровень, чувствует себя на нем, судя по всему, не в своей тарелке и занимает после первого круга последнее место, Жавохир Синдаров затем обыграл разным цветом каждого из этих вроде бы очевидных, надежных фаворитов. А еще — также находившегося до поездки на Кипр вперед него в классификации FIDE китайца Вэй И.

Всех, включая чуть ли не главного знатока шахматной теории Фабиано Каруану, Синдаров превзошел в дебютной подготовке, ставя в тупик неожиданными решениями.

Накамуру, любимца болельщиков,— просто шокировал, заставив продумать над 13-м ходом почти 70 минут. Правильный ответ американец все равно найти не смог, прогнав коня движением пешки h, хотя надо было скакать конем, не раскрывая короля, а после партии устроил что-то наподобие истерики, проклиная своих секундантов, не проработавших для него вариант. Вэй И постарался обойти грабли, на которые наступали предшественники, и сам затянул Синдарова в неизученную трясину Венской партии, полную ловушек. Но узбекский шахматист из нее легко выбрался — в отличие от утонувшего китайского.

Более того, победных партий у Жавохира Синдарова вполне могло оказаться не пять, а шесть. В седьмом туре голландцу Анишу Гири, еще одном мэтру, чтобы устоять, добыть, как до этого немец Маттиас Блюбаум, ничью, пришлось вертеться как ужу на сковородке. Впрочем, на шансы Синдарова она существенно не повлияла.

Прежний рекордсмен первого круга Ян Непомнящий в 2022 году уверенно удержал верхнюю строчку. Но он-то в Мадриде после семи туров, несмотря на потрясающую продуктивность, опережал ближайшего преследователя — Фабиано Каруану — лишь на пол-очка. А у Синдарова отрыв от того же Каруаны — уже полтора балла. И трудно представить, как, если узбек вдруг не растеряет тонус, его можно сожрать.

Параллельно с мужским кандидатским турниром в Пафосе проходит и женский кандидатский турнир. В нем все куда запутаннее. Лидирует украинка Анна Музычук, которая на Кипре очутилась случайно — после того как отказалась играть индийская шахматистка Хумпи Конеру, испугавшаяся из-за военных действий по соседству за собственную безопасность. Но ее лидерство отнюдь не такое прочное, как у Синдарова. В половинке очка позади — соотечественница Конеру Рамешбабу Вайшали, в очке — группа из четырех шахматисток, в которой есть и россиянки — Александра Горячкина с Екатериной Лагно.

Алексей Доспехов