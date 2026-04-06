Приставы разогревают спор

Судебные приставы намерены изъять у Елены Кретовой, дочери основателя агрохолдинга «Ариант» Александра Аристова, земли бывшего санатория «Космос» в Миассе. Соответствующий иск направлен в Арбитражный суд Челябинской области к принадлежащей ей компании — ООО «Консультанты Урала». В настоящий момент заявление оставлено без движения до 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иск подала судебный пристав-исполнитель Татьяна Пермякова 2 апреля. Согласно данным пресс-службы суда, в заявлении идет речь о двух земельных участках площадью 15 тыс. кв. м и 37,3 тыс. кв. м. Оба находятся недалеко от озера Тургояк.

Согласно данным кадастровой карты и «2ГИС», на указанной земле ранее работал санаторий-профилакторий и детский лагерь «Космос». В 2017 году его закрыли, а участки продали. В 2018-м появилась информация, что на месте санатория построят первый в городе термальный курорт. Реализацией проекта занялась компания «Крутой берег», ставшая резидентом территории опережающего социально-экономического развития.

ООО «Крутой берег» зарегистрировано в Миассе в 2017 году. Компания занимается гостиничным бизнесом. Согласно «СПАРК-Интерфакс», директором организации является Дмитрий Калинин, а бенефициарами — Денис Букреев и Андрей Васюков, каждому принадлежит по 50% доли компании. По данным «СПАРКа», в 2025 году компания получила выручку в размере 271 тыс. руб., чистый убыток — 5,4 млн руб. Отрицательные чистые активы — 34,7 млн руб.

Проект термального курорта включал гостиницу на 120 мест с конференц-залом на 250 мест, а также несколько бассейнов.

В 2022 году действующий на тот момент глава Миасса Григорий Тонких на своей странице «ВКонтакте» сообщал, что на территории идет реконструкция административного здания и строительство бассейна с саунами. По словам Григория Тонких, за счет возведения термального курорта в город получится привлечь дополнительные инвестиции в размере 1 млрд руб. и создать более 150 новых рабочих мест.

Предполагалось, что строительство комплекса завершится к концу 2022 года. Однако в настоящий момент работы все еще не окончены.

Елена Кретова не первый раз становится участницей судебных споров с приставами, касающихся земельных участков. В качестве истца в начале 2025 года она подавала иск в Арбитражный суд Москвы к судебному приставу Алле Кирилловой, которая курирует исполнительное производство в отношении экс-владельцев ЧЭМК и «Арианта» о взыскании ущерба в 49,5 млрд руб. Елена Кретова требовала признать незаконной продажу на торгах квартиры в курортной зоне Чебаркуля, в доме на берегу озера Большой Кисегач. В феврале 2026 года в иске ей отказали.

В марте этого года национализированная агрофирма «Южная», входившая в холдинг «Ариант», потребовала признать компанию «Консультанты Урала» банкротом. Истец предъявил задолженность в размере 429,6 млн руб., которая включает основной долг в размере 354,6 млн руб. и 72,4 млн руб. процентов за пользование займом и чужими деньгами. В прошлом году эту сумму агрофирма смогла взыскать с «Консультантов Урала» через суд.

Компания «Консультанты Урала» зарегистрирована в Челябинске в 2003 году. Основным видом деятельности ООО является аренда и управление собственным имуществом. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% доли компании принадлежит Елене Кретовой, дочери бизнесмена Александра Аристова и совладелице агрохолдинга «Ариант». Генеральным директором «Консультантов Урала» является Ирина Голышева. Согласно «СПАРКу», она же руководит ООО «Группа компаний „Ариант“», которому раньше принадлежала агрофирма «Южная». В 2024 году «Консультанты Урала» получили чистый убыток 723,9 млн руб.

Четыре компании агрохолдинга «Ариант» стали собственностью государства в апреле 2024 года. Тогда Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании 105 млрд руб. неосновательного обогащения с бизнесменов Юрия Антипова и Александра Аристова, а также членов их семей. Они являются бывшими собственниками промышленной группы ЧЭМК. Ранее в собственность государства перешли Челябинский электрометаллургический комбинат, АО «Кузнецкие ферросплавы» АО «Серовский завод ферросплавов». Изначально неосновательное обогащение предъявили семье Юрия Антипова в размере 25,8 млрд руб. Впоследствии сумму увеличили до 105 млрд руб. и включили в список ответчиков Александра Аристова и его родственников. В результате в счет указанной суммы были также изъяты 100% акций и имущество ООО «Кубань-Вино», «Агрофирмы „Южная”», «Агрофирмы „Ариант”» и «Центра пищевой индустрии — „Ариант”».

Ольга Воробьева