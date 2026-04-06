Краснодарского предпринимателя обвинили в сокрытии 3,6 млн рублей

Следственный отдел по Западному округу Краснодара завершил расследование уголовного дела в отношении 34-летнего индивидуального предпринимателя. Бизнесмен обвиняется в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, предприниматель имел задолженность по налогам и страховым взносам на сумму более 3,7 млн руб. После получения требования от налогового органа об уплате долга он продал два автомобиля. Вырученные от реализации машин деньги в размере более 3,6 млн руб. мужчина потратил на личные нужды, не погасив обязательства перед бюджетом.

Следователи собрали достаточную доказательную базу по делу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Алина Зорина