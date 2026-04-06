Беспилотники атаковали Белгородскую область: есть погибший и пострадавший

В селе Березовка Борисовского округа Белгородской области после удара беспилотника погиб доброволец народной дружины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в воскресенье, 5 апреля. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ, врачи боролись за пациента, но ранения оказались несовместимы с жизнью.

Утром понедельника, 6 апреля, глава региона также рассказал об ударе БПЛА по припаркованному автомобилю в селе Ивановская Лисица Грайворонского округа. Мужчина получил осколочные ранения живота. Бригада «скорой» совместно с бойцами «БАРС-Белгород» транспортировали раненого в областную больницу. Кроме машины также посечены кровля, навес и забор частного домовладения.

По данным Минобороны РФ, всего в период с 23:00 до 7:00 дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 50 БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской и Ростовской областей, а также в Краснодарском крае и над акваториями Азовского и Черного морей.

«Ъ-Черноземье» писал, что губернатор Вячеслав Гладков 2 апреля отменил рабочую поездку в Грайворонский округ в связи с угрозой обстрела. Господин Гладков подчеркнул, что «не может рисковать жизнями тех жителей, которые сейчас находятся в Грайвороне».

Денис Данилов