Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Участника драки на Цветном бульваре лишили гражданства России

Сотрудники ГУ МВД России по Москве прекратили российское гражданство мужчины, не вставшего на воинский учет. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства.

Силовики обратили внимание на мужчину после драки на Цветном бульваре, информацию о которой обнаружили «в ходе мониторинга интернета», сообщили в МВД. После этого полицейские установили личность участников драки и доставили их в отделение.

Полиция выяснила, что один из участников потасовки приобрел гражданство РФ в 2025 году, но не встал на воинский учет за две недели, предоставленных законом. Помимо того, что в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), сотрудники столичного главка полиции также прекратили его российское гражданство. Это сделали в соответствии с п. 1 ст. 22 ФЗ №138 от 28 апреля 2023 года — статья позволяет прекращать гражданство за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.

В МВД добавили, у подозреваемого забрали паспорт гражданина РФ. После отбывания назначенного наказания он покинет страну.

Новости компаний Все