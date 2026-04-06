Участника драки на Цветном бульваре лишили гражданства России

Сотрудники ГУ МВД России по Москве прекратили российское гражданство мужчины, не вставшего на воинский учет. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства.

Силовики обратили внимание на мужчину после драки на Цветном бульваре, информацию о которой обнаружили «в ходе мониторинга интернета», сообщили в МВД. После этого полицейские установили личность участников драки и доставили их в отделение.

Полиция выяснила, что один из участников потасовки приобрел гражданство РФ в 2025 году, но не встал на воинский учет за две недели, предоставленных законом. Помимо того, что в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), сотрудники столичного главка полиции также прекратили его российское гражданство. Это сделали в соответствии с п. 1 ст. 22 ФЗ №138 от 28 апреля 2023 года — статья позволяет прекращать гражданство за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.

В МВД добавили, у подозреваемого забрали паспорт гражданина РФ. После отбывания назначенного наказания он покинет страну.