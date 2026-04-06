Беременным жительницам российских сел оплатят поездки к гинекологам

Беременные женщины в сельской местности и отдаленных населенных пунктах смогут бесплатно добираться до гинекологов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Там, где нет регулярных маршрутов общественного транспорта до женских консультаций и других профильных учреждений … региональные власти должны будут организовать поездки будущих мам на осмотр к врачам и обратно бесплатно»,— сказал премьер (цитата по сайту правительства). По его словам, это позволит женщинам своевременно посещать врачей.

Также господин Мишустин рассказал, что онковакцины и CAR-T-иммунотерапию включили в программу ОМС.