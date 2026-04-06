Депутата городской думы Нижнего Тагила Масликову взломали в Max

Депутата городской думы Нижнего Тагила и директора школы № 32 Галину Масликову взломали в мессенджере MAX. Об этом она сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

«Меня взломали в MAX. Будьте бдительны! Не реагируйте на мои сообщения!» — предупредила депутат.

По информации ИА «Все новости», злоумышленники использовали учетную запись Галины Масликовой для рассылки фишинговых ссылок контактам. Сейчас директору удалось восстановить доступ к мессенджеру.

Ранее студентка одного из колледжей Тюменской области лишилась 3,6 млн руб. из-за мошенника в мессенджере Max.

