Мошенник похитил у тюменской студентки 3,6 млн рублей в мессенджере Max

Студентка одного из колледжей Тюменской области лишилась 3,6 млн руб. из-за мошенника в мессенджере Max, сообщили в региональной прокуратуре. Неизвестный в переписке под предлогом получения прибыли от инвестиций убедил ее отправить деньги на предоставленные счета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Возбуждено уголовное дело, прокуратура Исетского района организовала надзор за ходом и результатами расследования.

Всего на прошлой неделе в результате действий телефонных и интернет-мошенников пострадали 55 жителей Тюменской области. Они потеряли более 29 млн руб.

Ирина Пичурина