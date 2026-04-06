Москалькова допустила скорое воссоединение шести украинских и шести российских семей
Шесть российских и шесть украинских семей могут воссоединиться с родными в первой половине 2026 года, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, сейчас стороны обсуждают сроки обмена.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Сегодня в работе у нас шесть российских семей, которые хотели бы забрать с территории Украины своих родных и близких. Это, как правило, пожилые люди. И шесть украинских семей хотели бы забрать своих родных и близких с территории России»,— сказала госпожа Москалькова «РИА Новости».
В последний раз Татьяна Москалькова сообщала о возвращении российских граждан с украинской территории 6 марта. Тогда в Россию вернулись трое жителей Курской области. По информации омбудсмена, на Украине остаются еще семеро курян.