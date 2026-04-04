Al Jazeera: Иран разделил пользователей Ормузского пролива на три категории

Иран разработал систему регулирования судоходства в Ормузском проливе, разделив все государства на «нейтральные», «дружественные» и «враждебные», сообщает Al Jazeera. Последним будет запрещен проход через пролив.

Как уточняет телеканал, страны из категории дружественных получат право на свободное прохождение Ормузского пролива. «Нейтральные» страны будут обязаны платить «существенные пошлины»

Al Jazeera отмечает, что введение категорий для государств-пользователей представляет собой изменение статуса пролива. Впервые иранская сторона заявила о введении платы за проход судов через Ормузский пролив 20 марта.