Троих пострадавших при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» перевели в Казань

В республиканскую клиническую больницу в Казани перевели троих пострадавших при пожаре на заводе «Нижнекамскнефтехима». Всего на стационарном лечении остаются 25 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«В Нижнекамской центральной многопрофильной районной больнице (НЦМРБ) девять человек, — рассказали в Минздраве (цитата по ТАСС). — В медицинских организациях Москвы — 10 человек». В казанской больнице теперь находятся шестеро пострадавших.

31 марта на заводе в Нижнекамске произошли взрыв и пожар. Причиной на предприятии назвали технологический сбой. Открытое горение ликвидировали утром 1 апреля. По данным на 3 апреля, погибли семь человек. Продолжаются поиски еще пяти пропавших без вести. «Нижнекамскнефтехим» выплатит по 10 млн руб. семьям погибших, госпитализированным сотрудникам — по 3 млн руб.

