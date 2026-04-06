Т-Банк запускает программу налоговой поддержки малого бизнеса, чтобы снизить влияние новых правил на предпринимателей. С 1 января 2026 года в России в рамках налоговой реформы услуги эквайринга облагаются НДС по ставке 22%. В рамках программы клиентам «Т-Бизнеса» в том числе доступны: компенсация 50% НДС, начисленного на комиссию за торговый и интернет-эквайринг по операциям за 2026 год. Стоимость бухгалтерского обслуживания для клиентов «Т-Бизнеса» в этом году останется прежней. Расширенная консультационная поддержка по вопросам налогов и отчетности. Подать заявку на компенсацию НДС можно будет в личном кабинете «Т-Бизнес».

Ипотечный рынок перешел к устойчивому росту в марте после февральской коррекции. Объем ипотеки по рыночным ставкам превысил 85 млрд руб. (+8,9% к февралю 2026 года), а выдачи по льготным программам выросли на 10% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 144,9 млрд руб., выяснили аналитики «Домклик».

Платформа автоматизации закупок и продаж B2B-РТС, которая входит в группу Совкомбанка, намерена провести IPO на Московской бирже. Акции платформы с 17 апреля будут включены в котировальный список второго уровня листинга биржи, то есть бумаги прошли проверку и признаны надежными. Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.