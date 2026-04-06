Средняя зарплата на Кубани достигла 82 тысяч рублей

Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций Краснодарского края в январе 2026 года выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 82,6 тыс. руб., следует из данных Краснодарстата. Годом ранее этот показатель находился на уровне 68,2 тыс. руб.

Традиционно самым высокооплачиваемым видом деятельности на Кубани остается сфера информации и связи. Работники этой отрасли в январе получали в среднем 149,1 тыс. руб. Вторую строчку рейтинга заняли финансисты и страховщики с доходом 136,2 тыс. руб. Замыкает тройку лидеров профессиональная, научная и техническая деятельность, где средняя зарплата достигла 106,8 тыс. руб.

Меньше всего в регионе зарабатывают работники, занятые предоставлением административных услуг,— 62,8 тыс. руб. Чуть выше оплата труда в образовании: представители этой сферы в январе получали в среднем 64,3 тыс. руб.

Абсолютным лидером по уровню зарплат стала федеральная территория «Сириус», где средний показатель составил 142,4 тыс. руб. На втором месте оказался Темрюкский район (111 тыс. руб.), обогнав портовый город Новороссийск, жители которого в среднем получают 106,8 тыс. руб.

В конце рейтинга расположился Отрадненский район, где средняя зарплата составила всего 57 тыс. руб., что почти в 2,5 раза ниже, чем в «Сириусе», и на 31% ниже среднекраевого уровня.

Наталья Решетняк