Мосбиржа запустила опционы на процентные ставки

С 6 апреля участникам рынка стандартизированных производных инструментов (СПФИ) Московской биржи (MOEX: MOEX) стали доступны опционные контракты (cap/floor) на процентные ставки. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

На рынке СПФИ Мосбиржи обращаются процентные свопы, валютные свопы, валютно-процентные свопы и валютные форварды. Срок их исполнения варьируется от трех дней до 10 лет в зависимости от типа инструмента.

Теперь на рынке СПФИ можно заключить пятилетние опционы на ключевую ставку ЦБ и ставку RUONIA. Последняя — Ruble Overnight Index Average — представляет собой эталонную процентную ставку, по которой российские банки выдают друг другу кредиты без залога на один день, то есть овернайт.

Новые инструменты, пояснили в пресс-службе Мосбиржи, позволяют фиксировать пределы колебаний процентной ставки: опционы cap защищают от роста ставок, а опционы floor — от их снижения. По оценкам торговой площадки, нововведение даст компаниям, в том числе крупным финорганизациям, «эффективный инструмент управления процентным риском при сохранении гибкости участия в благоприятной рыночной динамике».

«Опционы на процентные ставки существенно расширяют возможности наших клиентов по хеджированию рисков плавающих ставок и в сочетании с другими инструментами рынка СПФИ открывают дополнительные возможности по управлению собственными позициями и обслуживанию клиентов»,— прокомментировал директор по внебиржевым деривативам Мосбиржи Роман Локтионов.

Опцион — это договор на покупку или продажу базового актива в определенный период по заранее установленной цене. С его помощью инвестор может застраховать риски того, что его бумаги пойдут не в том направлении, в каком он ожидает (захеджировать их), а также заработать независимо от того, в какую сторону пойдут рынки. Базовыми активами в таких сделках могут выступать акции, валюта, индексы, товары, фьючерсные контракты, а также процентные ставки. Запуск опционов на процентные ставки Мосбиржа анонсировала еще в сентябре.