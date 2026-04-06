Ura.ru: мошенники-вербовщики активизировали атаки на полицейских в соцсетях

МВД запретило полицейским в соцсетях раскрывать свою принадлежность к правоохранительным органам из-за участившихся случаев атак мошенников-вербовщиков. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на распоряжение главы МВД Владимира Колокольцева, которое, как утверждается, было распространено по всем подразделениям.

Сотрудникам ведомства запретили выкладывать фотографии и видео в служебной форме, а также указывать свое место работы, пишет издание. Также, по словам собеседника Ura.ru, все сотрудники полиции должны будут пройти специальный инструктаж, объясняющий порядок действий в случае взаимодействия с вербовщиками иностранных спецслужб.

«Сотрудник должен продолжить беседу с вербовщиком и создать видимость заинтересованности в контакте, а затем немедленно сообщить в органы ФСБ»,— объяснил источник алгоритм действий.