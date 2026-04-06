На Дону сафари-парк откроют в конце августа 2026 года

Сафари-парк «Придонье» в Ростовской области планируют открыть в конце августа 2026 года. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на первого заместителя министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Хаустова.

Сафари-парк расположится в Кашарском районе, в границах охотничьего угодья «Вяжинское». ООО «Придонье» получило разрешение на разведение и содержание охотничьих животных в условиях, приближенных к естественным, а также в искусственно созданной среде обитания. На территории охотничьего угодья, за пределами особо охраняемых зон, уже создан вольер площадью более 883 га.

Отмечается, что целями открытия сафари-парка является экологическое просвещение, развитие экотуризма, популяризация бережного отношения к окружающей среде, а также знакомство детей и молодежи с разнообразными видами животных в условиях, максимально приближенных к их естественной среде обитания.

В числе обителей парка будут лось, олень пятнистый, косуля европейская, кабан, лань, муфлон, сурок-байбак и другие виды, которые обитают в Ростовской области.

Наталья Белоштейн