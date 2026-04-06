Воронежские депутаты написали заявление в полицию на местную редакцию «Блокнота»

Депутат Воронежской областной думы Денис Рубащенко и депутат городской думы Воронежа Михаил Гамбург написали заявление в полицию о наличии в публикации издания «Блокнот Воронеж» дискредитации вооруженных сил РФ. Заявители, принимавшие участие в специальной военной операции (СВО), посчитали, что статья о задержанном владельце топливной компании «Калина ойл» Валерии Борисове может содержать недостоверные сведения о махинациях с бензином для нужд военнослужащих.

Первым о заявлениях депутатов сообщило издание «Площадь», которое связывают с Валерием Борисовым. В начале года его задержали и заключили под домашний арест по уголовному делу об обналичивании денег. По данным «Площади», депутаты посчитали, что в публикации «Блокнот Воронеж» обвиняет предпринимателя в махинациях с бензином, предназначенным для СВО.

Депутат облдумы Денис Рубащенко подтвердил «Ъ», что причиной подачи заявления стало обесценивание солдатского труда в публикации «Блокнот Воронеж»: «Я увидел в этом наезд на солдат. Мы много всего делаем, чтобы популяризировать солдатскую службу, и считаем своим долгом такие вещи пресекать». Он подчеркнул, что его мало интересует «межжурналистская проблематика», и назвал безумными обвинения водителей, работающих в зоне СВО. Михаил Гамбург пообещал «Ъ» прокомментировать заявление позже.

И. о. главного редактора сайта «Блокнот Воронеж» Дмитрий Носков рассказал «Ъ», что на позапрошлой неделе сотрудник МВД опросил его по поводу публикации о Валерии Борисове. По словам господина Носкова, в публикации говорилось о лежащих на поверхности причинах преступления, вменяемого предпринимателю: «Мы высказали предположение, что наличку, возможно, использовали для закупа топлива с кустарных производств или, еще хуже,— с зоны СВО». Также редактор отметил, что версии об описанных в статье вероятных схемах были получены от силовиков и представителей конкурирующих организаций, а умысла дискредитировать ВС РФ у издания не было: «Та публикация — помощь следствию, чтобы вскрыть преступление шире». Также Дмитрий Носков выразил удивление, что у Валерия Борисова, который ранее был осужден за налоговые махинации, «обнаружились влиятельные друзья, которые не постеснялись выступить в его публичную защиту и тоже замазали свои имена вокруг нового уголовного дела».

Сергей Толмачев