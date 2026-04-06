Горняков эвакуировали из шахты «Белореченская» в ЛНР после атаки ВСУ

Все горняки выведены из забоя шахты «Белореченская» в ЛНР, которая была обесточена после удара ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на предприятие.

Минэнерго России сообщило о восстановлении электроснабжения объекта. Горняков сначала подняли на безопасную высоту, затем эвакуировали 22 человека.

ВСУ атаковали шахту «Белореченская» в ночь на 6 апреля, заявили власти ЛНР. Была повреждена электроподстанция, из-за аварийного отключения электроснабжения под землей оказались заблокированы 41 сотрудник шахты.