ВСУ ударили по шахте «Белореченская» в ЛНР
Пасечник: 41 горняк остается под землей после атаки ВСУ на шахту в ЛНР
В ночь на 6 апреля ВСУ атаковали шахту «Белореченская» в ЛНР. В результате удара была повреждена электроподстанция. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
«Аварийное отключение света застигло 41 работника шахты, сейчас они находятся под землей», — сообщил господин Пасечник в Max.
По словам чиновника, с шахтерами установлена связь, у них есть запас питьевой воды. Сейчас экстренные службы принимают меры по спасению горняков и восстановлению электроснабжения шахты.