ВСУ ударили по шахте «Белореченская» в ЛНР

В ночь на 6 апреля ВСУ атаковали шахту «Белореченская» в ЛНР. В результате удара была повреждена электроподстанция. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Аварийное отключение света застигло 41 работника шахты, сейчас они находятся под землей», — сообщил господин Пасечник в Max.

По словам чиновника, с шахтерами установлена связь, у них есть запас питьевой воды. Сейчас экстренные службы принимают меры по спасению горняков и восстановлению электроснабжения шахты.