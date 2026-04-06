Председатель ВС РФ Краснов запросил проверку сестры экс-судьи Хахалевой

Высшая квалификационная коллегия судей направила в Генпрокуратуру материалы для антикоррупционных проверок четырех судей Краснодарского края, включая сестру объявленной в розыск экс-судьи Елены Хахалевой. Об этом сообщает ТАСС.

По поручению председателя ВС РФ Игоря Краснова материалы переданы для проверки судей Арбитражного суда Краснодарского края: дочери экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова Анастасии Шепель и сестры бывшего заместителя председателя этого же суда Елены Хахалевой — Наталии Хахалевой. Основанием стали выявленные у них и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам. Также переданы материалы в отношении судей Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Ольги Борисовой и Ольги Богатых.

В 2020 году ВККС лишила Елену Хахалеву полномочий за нарушения трудовой дисциплины. В июне 2022 года госпожу Хахалеву заочно арестовали по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге. С 2021 года она находилась в Азербайджане, в 2025 году власти страны отказались ее экстрадировать.

Елена Хахалева была назначена судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году. Она была председателем судебной коллегии по административным делам краевого суда. В ноябре 2018 года сообщалось, что госпожа Хахалева покинула пост.

Алина Зорина