Напавшему на одноклассников уфимскому школьнику продлили домашний арест

Девятикласснику, напавшему на учителей и одноклассников в уфимской гимназии, продлили домашний арест. Об этом сообщает телеканал UTV со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Башкирии.

Как ранее писал «Ъ-Уфа», инцидент произошел 3 февраля. Ученик уфимской гимназии устроил стрельбу из игрушечной винтовки и взорвал петарды. СКР возбудил два уголовных дела: о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ) и халатности (ст. 293 УК РФ). Нападавший объяснил свой поступок желанием припугнуть одноклассников, которые его травили.

Майя Иванова