Объем торгов золотом на Мосбирже вырос в 3,5 раза в марте

Объем сделок с золотом на рынке драгметаллов Московской биржи (MOEX: MOEX) в марте составил 42,5 т (28,6 т в своп-сделках и 14 т в сделках спот). Это в 3,5 раза больше прошлогоднего показателя, сообщили в пресс-службе торговой площадки. В денежном выражении объем торгов золотом вырос в пять раз, превысив 530 млрд руб.

В марте инвесторы стали чаще проводить операции с серебром, платиной и палладием. Объем сделок с серебром — 59,7 т (12,3 млрд руб.), платиной — 309 кг (1,6 млрд руб.), палладием — 215 кг (848 млн руб.), уточнили на Мосбирже.

В общей сложности на рынке драгметаллов торговой площадки провели 480 тыс. сделок (рост в 3,7 раза). Доля частных инвесторов в торгах золотом составила 6%, серебром — 68%, платиной — 52%, палладием — 54%. Общее число физлиц, совершавших сделки с драгметаллами в марте, выросло на 66%, приблизившись к 49 тыс. Совокупный объем торгов на рынке драгметаллов в прошлом месяце составил 549 млрд руб.

На рынке драгметаллов Мосбиржа предлагает инвесторам сделки с золотом, серебром, платиной и палладием. Все они обеспечены физическими слитками в хранилище. Торги и расчеты проводят в рублях с участием центрального контрагента — Национального клирингового центра. Продукты поставляют в обезличенном виде на металлические счета участников клиринга.