Planet Labs прекратила публикацию спутниковых снимков Ирана по запросу США

4 апреля стало известно, что американская компания Planet Labs разослала своим клиентам уведомление о том, что по требованию правительства США она временно прекращает публикацию спутниковых снимков территории Ирана.

Калифорнийская Planet Labs известна тем, что занимается спутниковой съемкой различных районов земли и их публикацией для научно-исследовательских и познавательных целей. Ранее 10 марта компания уже приостановила публикацию спутниковых снимков ряда районов Ближнего Востока, чтобы ими не воспользовались противники США для нанесения ракетно-бомбовых ударов.

Компания Planet Labs уточнила, что переходит на «управляемое распространение изображений» Ирана и ряда районов Ближнего Востока. Теперь компания будет предоставлять снимки в каждом конкретном случае «для срочных, критически важных задач или в общественных интересах». «Это чрезвычайные обстоятельства, и мы делаем все возможное, чтобы сбалансировать потребности всех заинтересованных сторон»,— заявила компания. Пентагон не комментирует эти сообщения.

Другой крупный американский оператор спутниковых снимков компания Vantor (Вестминстер, штат Колорадо) сообщила агентству Reuters, что правительство США с ней не связывалось.

Евгений Хвостик