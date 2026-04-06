Bloomberg: трафик через Ормузский пролив достиг рекорда с начала марта

В эти выходные через Ормузский пролив прошло 21 грузовое судно, сообщает Bloomberg. Это рекордный двухдневный трафик с начала марта, когда Иран фактически блокировал пролив в ответ на американские и израильские удары по стране. Тем не менее это существенно меньше, чем до конфликта, когда через него проходило в среднем 135 судов в день.

Bloomberg сообщает, что 13 судов шли из Персидского залива в Аравийское море, остальные 8 — в обратном направлении. Большинство прошедших судов принадлежат Ирану, однако наблюдатели отметили и один иракский танкер. За последнее время Иран позволил проследовать через пролив восьми индийским танкерам с СПГ. В списке пропущенных, кроме того, японские, китайские, турецкие, греческие и таиландские суда.

Bloomberg пишет, что Иран собирается ввести специальные сборы для судов за проход через Ормузский пролив. Ранее сообщалось, что за проход там судов дружественных или нейтральных по отношению к Ирану стран уже неофициально взимаются сборы в юанях или криптовалюте.

Яна Рождественская