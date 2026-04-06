В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение из-за погоды
На территории Краснодарского края объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона.
По данным Краснодарского гидрометцентра, 7 и 8 апреля местами в Краснодарском крае ожидаются сильный дождь и ливень с грозой. Порывы ветра достигнут 20–25 м/с.
На реках черноморского побережья на участке от Анапы до Магри ожидается подъем уровней воды. Местами уровень может достигнуть неблагоприятных отметок и выше.