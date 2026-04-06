На Кубани количество договоров ОСАГО увеличилось на 67%

В январе и феврале 2026 года в Краснодарском крае заключили 512,8 тыс. договоров ОСАГО. Это на 67% больше, чем годом ранее, пишет «BFM Кубань» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).

Средняя премия по полису ОСАГО увеличилась с 7192 до 7253 руб. Общая сумма страховых выплат достигла 1,23 млрд руб. Годом ранее она составляла 1,31 млрд руб.

Количество страховых случаев сократилось с 11,5 тыс. до 9,9 тыс. (–14%), при этом средняя выплата по одному случаю выросла на 9% — с 113,8 тыс. до 124 тыс. руб.

Алина Зорина