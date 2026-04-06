Иран опубликовал список уничтоженной авиатехники США с начала конфликта

В Иране составили список авиатехники США, которая, как утверждается, была уничтожена или повреждена с начала конфликта. Список опубликовало иранское агентство Mehr.

Всего, как утверждается, вооруженные силы Ирана сбили 43 объекта ВВС США общей стоимостью $2,4 млрд. Согласно публикации, были уничтожены, в частности, четыре истребителя F-15E и выведен из строя один F-35. Также сообщается об уничтожении двух транспортников MC-130J Commando II. Помимо этого могли быть подбиты восемь самолетов-заправщиков KC-135, девять вертолетов и 17 БПЛА.

Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается с 28 февраля. Как сообщала The Wall Street Journal (WSJ), потери и стоимость замены военной техники и оборудования США только за первые три недели боевых действий оцениваются в суммы от $1,4 до $2,9 млрд.