WSJ: в ходе войны в Иране США потеряли военной техники на миллиарды долларов

С начала израильских и американских ударов по Ирану вооруженные силы США потеряли военной техники и оборудования на миллиарды долларов. Большая часть ущерба нанесена иранскими беспилотниками и баллистическими ракетами. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Газета ссылается на мнение Элен Маккаскер, занимавшей высокую должность в отделе по бюджету Пентагона во время первого президентства Дональда Трампа.

По данным эксперта, боевые потери и стоимость замены военной техники и оборудования за первые три недели боевых действий колеблются от $1,4 млрд до $2,9 млрд. Более высокая сумма включает в себя ущерб, нанесенный катарскому радару, расположенному на территории американской военной базы в этом государстве.

Газета напоминает несколько случаев уничтожения или повреждения американской техники. В частности, 1 марта кувейтский военный самолет по ошибке сбил три американских самолета F15E Strike Eagle. Один такой самолет стоит примерно $100 млн. 12 марта потерпел катастрофу самолет-заправщик KC-135 Stratotanker. Погибли шесть членов экипажа. Также с начала войны американские ВВС потеряли не менее десятка дронов MQ-9 Reaper. Они стоили $16 млн каждый, но теперь их производство прекращено.

Николай Зубов