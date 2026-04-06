Власти Кубани направят на выплату маткапитала 730 млн рублей

В бюджете Краснодарского края на выплату регионального материнского капитала предусмотрено свыше 730 млн руб. С 2026 года его размер составляет более 167 тыс. руб. Получить выплату можно на третьего и каждого последующего ребенка. Об этом сообщила руководитель Управления социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе Краснодара Марина Власова на круглом столе «Культура добра: инвестиции бизнеса в будущее Кубани».

Ранее получить материнский капитал можно было только один раз. Кроме федеральных программ, в Краснодарском крае действуют более 20 региональных мер поддержки многодетных семей, которые регулярно совершенствуются. Среди других мер поддержки Марина Власова назвала ежегодные выплаты на обучающихся детей, компенсацию расходов на оплату ЖКУ, бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте, а также компенсацию затрат на обучение.

Эксперт рассказала, что в 2026 году вступили в силу изменения в краевом законодательстве, согласно которым меры поддержки предоставляются независимо от места жительства детей. Соцподдержку многодетным оказывают до достижения старшим ребенком 18 лет или 23 лет при условии его обучения в образовательном учреждении на очной форме.

«Отдельное внимание уделяется социальному контракту, который позволяет семьям формировать устойчивый доход. По итогам 2025 года почти 49% участников программы смогли выйти на уровень выше прожиточного минимума. Кроме того, в регионе реализуются программы оздоровления детей, которыми ежегодно охватывается до 300 тыс. школьников, при этом многодетные семьи имеют приоритетное право на получение бесплатных путевок»,— рассказала Марина Власова.

В регионе проживают около 95 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается более 300 тыс. детей.

Мария Удовик