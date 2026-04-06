На Кубе освободят более 2 тыс. политзаключенных

В течение начавшейся сегодня Пасхальной недели власти Кубы освободят более 2 тыс. политических заключенных. Об этом сообщают мировые средства массовой информации, в том числе The Catholic Herald.

Власти Кубы заявляют, что заключенные освобождаются по гуманитарным соображениям. Учитываются такие факторы, как их поведение, состояние здоровья и то, сколько они уже провели в тюрьме.

Эксперты, комментируя решение кубинских властей, напоминают, что это уже второе массовое освобождение заключенных на Кубе в этом году. Они связывают его с ужесточением политики США в отношении Кубы и началом переговоров между двумя странами. При этом, напоминают наблюдатели, власти Кубы последовательно отвергают любые предположения, что их действия как-то связаны с давлением со стороны США.

После того как США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, экспорт венесуэльской нефти на Кубу был прекращен. Американский президент Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины против любой страны, которая будет поставлять топливо на остров. 13 марта Мигель Диас-Канель сообщил, что «кубинские официальные лица недавно провели переговоры с представителями правительства Соединенных Штатов» о снятии нефтяной блокады. О результатах не сообщалось. Как отмечал кубинский президент, последние три месяца остров не получает нефть, что привело к частым перебоям в электроснабжении. Полное отключение электричества в ночь на 22 марта затронуло почти 10 млн человек.

Николай Зубов