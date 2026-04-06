Синоптики спрогнозировали снег в Москве 9 апреля

Из-за понижения температуры снег и мокрый снег могут выпасть в Москве и области 9 апреля. В некоторых районах он сохранится утром и днем, сообщила «Интерфаксу» ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

Синоптик посоветовала в четверг «потеплее одеваться». Ночью в Москве ожидается –2...0°С, в Подмосковье — до –5°С. Днем сохранятся небольшие, местами умеренные осадки, и температура в столице поднимется до 2–4°С, по области — от –1 до 4°С, рассказала госпожа Макарова. Выпавший снег приведет к образованию временного снежного покрова, который «пролежит ночью и утром, и днем задержится местами, преимущественно за городом».

В Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. По данным Гидрометцентра, сегодня в Москве будет 8–10°С, местами дождь, по области температура может упасть до 6°С. Синоптики допускали, что снег в Москве растает к середине апреля.