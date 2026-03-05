Снег в Москве должен растаять к середине апреля

Снежный покров в Москве, скорее всего, не увеличится и будет оставаться на уровне около полуметра, заявил «РИА Новости» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, снег в Москве растает ближе к середине апреля.

Эксперт уточнил, что в первые числа марта высота снежного покрова очень значительно уменьшилась — сразу на 18 см. «По данным метеостанции ВДНХ, с 72 до 54 см. Затем за следующие двое суток, с 3 по 4 марта,— только на 3 см»,— рассказал господин Шувалов.

В Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. По данным Гидрометцентра, сегодня в столице будет 0–2°С, мокрый снег, по области температура может упасть до –2°С. Завтра в городе температура останется на том же уровне, также возможны осадки. В феврале в столице был побит 60-летний рекорд по высоте сугробов.