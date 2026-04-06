Операторов в России оштрафовали на 4 млн руб. за нарушения в фильтрации трафика

Российские суды оштрафовали операторов связи на 4 млн руб. за полгода за нарушения правил использования оборудования для фильтрации интернет-трафика. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

Всего с 15 октября по 31 марта было выявлено 28 нарушений фильтрации трафика. В пяти случаях были вынесены предупреждения, еще по восьми ожидаются заседания.

В Роскомнадзоре напомнили, что с 2023 года операторы должны пропускать весь интернет-трафик через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). «Невыполнение этого требования приводит к возникновению информационных угроз для россиян»,— пояснили в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).

ТСПУ устанавливаются на сетях операторов связи. Оборудование используется для блокировки ресурсов, а также для противодействия DDoS-атакам. ТСПУ работает на технологии DPI (Deep Packet Inspection — глубокий анализ трафика) и пропускает через себя весь трафик сети, анализируя содержимое пакетов передаваемой информации. Содержание пакета остается неизвестным, но DPI может отличить его по типу — например, трафик мессенджера от заблокированной соцсети.

Минцифры планирует к 2030 году нарастить пропускную способность системы ТСПУ в 2,5 раза, до 954 Тбит/с. Ведомство ожидает, что система начнет обрабатывать 100% интернет-трафика в стране до конца 2026 года.

