Ярославский суд арестовал обвиняемого в сексуальном насилии над детьми

Красноперекопский районный суд Ярославля заключил под стражу уроженца Московской области, который обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних (п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщили в суде.

Суд привел версию органов предварительного расследования. Согласно ей, 1 апреля обвиняемый находился на детской площадке во дворе дома на улице Маланова и «совершал в отношении малолетних потерпевших действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей». Указывается, что потерпевшим еще не исполнилось 12 лет.

Алла Чижова