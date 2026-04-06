В банках Свердловской области до 18 апреля можно обменять монеты на банкноты

В Свердловской области с 6 по 18 апреля пройдет всероссийская акция «Монетная неделя». В этот период жители региона смогут обменять накопившуюся мелочь на банкноты в отделениях банков или в сетевых магазинах, сообщили в Уральском главном управлении Центрального банка РФ.

Деньги можно будет зачислить на свой счет либо обменять на банкноты более крупных номиналов. В акции участвуют 400 точек в Екатеринбурге, еще более 800 — в других населенных пунктах Свердловской области.

Монеты номиналом от 1 копейки принимаются без ограничений по количеству и сумме. Можно сдать даже темные, погнутые, просверленные монеты, но они должны быть выпущены с 1997 года. Мелочь желательно заранее рассортировать по номиналу, чтобы сократить время обмена. При обращении в банк при себе нужно иметь паспорт, в магазинах документ не нужен.

Напомним, на осенней «Монетной неделе» свердловчане сдали мелочь почти на 4 млн руб.

Полина Бабинцева