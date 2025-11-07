На осенней «Монетной неделе» свердловчане сдали мелочь почти на 4 млн рублей

Жители Свердловской области сдали в банки 4,5 тонны монет в рамках осенней акции «Монетная неделя» — сдано около 1,2 млн монет на сумму почти 4 млн руб., сообщили в Уральском главном управлении Центрального банка РФ. Если разложить всю мелочь, ее площадь составит 391 кв. м, что больше стандартного теннисного корта.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В акции участвовали более 100 отделений банков в 45 городах региона. Жители могли обменять мелочь на банкноты без комиссии или зачислить средства на счета. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей (294 тыс. штук), 10 копеек (213 тыс. штук) и 1 рубль (211 тыс. штук).

В целом по стране собрано более 56 млн монет на сумму 245 млн руб. Таким образом, благодаря акции деньги смогут вернуться в оборот. «Некоторые граждане по-прежнему предпочитают пользоваться наличными, несмотря на большое количество безналичных форм расчетов. Это значит, что разменные деньги нужны. Мелочи часто не хватает в магазинах, на транспорте, на почте»,— сказал начальник Центра организации наличного денежного обращения и операционного обслуживания Уральского ГУ Банка России Евгений Шлепенков.

Напомним, «Монетная неделя» в Свердловской области началась 22 сентября и завершилась 4 октября. Монеты номиналом от копейки до 25 руб. принимались без ограничений по количеству и сумме, можно было сдать поврежденные монеты, выпущенные с 1997 года. Акция проводится Банком России два раза в год.

Ирина Пичурина