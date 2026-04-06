Труп мужчины в чемодане нашли на северо-востоке Москвы

На Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы обнаружили тело мужчины в чемодане. При осмотре на нем нашли три колото-резаные раны. Возбуждено дело об убийстве, рассказали в столичном управлении СКР.

По данным следствия, чемодан обнаружили 4 апреля возле водоема. Правоохранители устанавливают личность погибшего, назначена судмедэкспертиза.

Московское управление прокуратуры поставило на контроль расследование уголовного дела. Место происшествия также осмотрел заместитель Бабушкинского межрайонного прокурора Антон Белов.

Telegram-канал «112» сообщил, что тело нашла женщина во время прогулки по Алтуфьевскому лесопарку. Предварительно, мужчина мог умереть 5-7 дней назад.

Никита Черненко