В Геленджике ввели режим локальной ЧС из-за атаки БПЛА на Голубую Бухту

Власти Геленджика ввели режим локальной чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников на район Голубая Бухта, пишет «Ъ - Новороссийск». На место направлена комиссия для оценки ущерба.

«Сформированная комиссия сегодня приступит к обходу домовладений для фиксации и описи всех повреждений», — сообщил глава города Алексей Богодистов.

В Голубой Бухте повреждения получили частные дома и здание детсада — дошкольное учреждение закрыли на ремонт. Часть детей планируется временно перевести в детсады в микрорайоне Северный. Также повреждены автомобили.