Песков допустил причастность Украины к попытке диверсии на газопроводе в Сербии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал попытку подрыва трансграничного газопровода в Сербии. По его словам, при расследовании, возможно, найдут «следы вмешательства киевского режима».

«До этого киевский режим имел отношение к таким саботажам, сейчас, возможно, тоже»,— сказал господин Песков на брифинге. При этом, добавил пресс-секретарь, пока неизвестно, кто стоит за попытками атак на газопровод.

5 апреля в нескольких сотнях метров от газопровода, по которому транспортируют российский газ из «Турецкого потока» в Сербию и Венгрию, были обнаружены две упаковки взрывчатки с детонаторами. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что попытка диверсии может относиться к серии атак Украины на компрессорные станции «Турецкого потока» в России. В МИД Украины отвергли обвинения.