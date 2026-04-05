Вучич рассказал подробности о найденной возле газопровода в Сербии взрывчатке

Сегодня утром сербские силовики и служебные собаки обнаружили в нескольких сотнях метров от газопровода, по которому транспортируют российский газ, две большие упаковки взрывчатки с детонаторами и два рюкзака. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич

«Если бы здесь произошел подрыв, Венгрия не получала бы газ, и мы на севере Сербии (тоже не получали бы. — Ъ)»,— сказал Александр Вучич (цитата по «РИА Новости»). Сейчас специалисты осматривают место, где обнаружили взрывчатку. О деталях можно будет говорить позже, добавил политик.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созвал экстренное заседание совета обороны из-за сообщения Александра Вучича о предполагаемой подготовке диверсии на газопроводе. Господин Вучич отмечал, что подрыв газопровода мог нанести существенный ущерб газоснабжению Венгрии и Сербии на много дней.