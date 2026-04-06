Зарубежным концертам Йе могут помешать. Очередной скандал разгорелся в преддверии летнего фестиваля Wireless в Лондоне. Компания Pepsi объявила о прекращении более чем десятилетнего спонсорства. До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил участие артиста из-за его прошлых антисемитских высказываний и восхваления нацизма. Возмущение публики вызвали его публичные выступления в 2022-м, продажи товаров со свастикой и даже отдельная песня на эту тему. При этом именно Йе, прежде известный как Канье Уэст, заявлен единственным хедлайнером трех дней фестиваля. В июле ожидается его первое выступление в Великобритании за 11 лет.

Политиков это всерьез обеспокоило. Местные власти поспешили заявить, что никакого отношения не имеют к происходящему на фестивале. Некоторые даже предложили запретить американской рэп-звезде въезд в страну. Среди спонсоров Wireless, кроме Pepsi, значатся и другие крупные компании, отмечает Variety. Вероятно, скоро возрастет давление на такие бренды, как PayPal, Budweiser, Johnnie Walker и другие. Сам Йе тем временем пытается вернуться в индустрию. Он провел два аншлаговых концерта в США впервые за пять лет, а его новый альбом Bully, по данным Rolling Stone, занял второе место в Billboard 200, уступив лишь южнокорейскому бойсбэнду BTS.

Профильные медиа сообщают, что критика со стороны политиков, общественных организаций и спонсоров может серьезно повлиять на зарубежные выступления скандального музыканта, а их, к слову, немало. Билеты на лондонский Wireless по-прежнему в продаже, причем на популярных сайтах есть пометка: «Остался лишь 1% мест». Двухдневный проход на 10-11 июля стоит от 33 тыс. руб. В течение лета заявлены также выступления рэпера в Испании, Италии, Португалии, Нидерландах. Россияне активно интересуются возможностью посмотреть на артиста в Турции. Билеты на концерт 30 мая в Стамбуле начинаются от 11,5 тыс. руб. А места прямо у сцены можно найти за 73 тыс. руб.

Яна Лубнина