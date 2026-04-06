За пять лет цены на элитные новостройки в Хамовниках и Тверском районе выросли более чем в полтора раза. В тройку лидеров вошли Тверской район, Хамовники и Якиманка. Первичная жилая недвижимость здесь стала дороже на 170%, 147% и 109% соответственно, посчитали эксперты компаний «Intermark Городская недвижимость» и Upside Development. Средневзвешенная стоимость предложения в этих локациях превысила отметку в 2,5 млн руб. за кв. м, а в Тверском районе почти приблизилась к отметке 3 млн руб. за кв. м. Эксперты отмечают, что подобные ценовые колебания на первичном рынке продиктованы преимущественно структурными изменениями предложения.

Самый слабый пятилетний прирост средневзвешенной цены в Центральном округе продемонстрировали Арбат, Остоженка и Патриаршие пруды — плюс 60%, 65% и 67% соответственно. Брокеры связывают это с тем, что в этих районах цены и так были на уровне пиковых значений и имели в сравнении с другими локациями ограниченный потенциал для роста.

Наиболее впечатляющие результаты среди центральных районов Москвы в пятилетней и годовой динамике можно увидеть у Тверского района, в котором средневзвешенная цена с 2021 года выросла в полтора раза, подобравшись вплотную к наиболее дорогим столичном локациям —Патриаршим прудам и Остоженке. Большая часть недвижимости в локации представлена на вторичном рынке, новая застройка — редкое явление, поэтому любая премьера в значительной степени отражается на уровне цен.

Светлана Бардина